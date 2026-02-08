Advertisement
KPK: Koruptor Mulai Jadikan Emas sebagai Alat Suap, Barang Kecil Nilai Besar!

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |06:20 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi emas mulai menjadi alat suap. Hal itu buntut dari ditemukannya emas dalam operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai.

"Kemudian tren yang disampaikan oleh memang benar apalagi sekarang, tren harga emas yang dalam beberapa bulan terakhir ini terus meninggi ya menanjak gitu ya," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu yang dikutip Minggu (8/2/2026).

Dikatannya, emas menjadi pilihan lantaran karena tidak memakan banyak ruang untuk menyimpannya.

"Tentunya ini menjadikan daya tarik bagi orang-orang atau pihak-pihak yang akan atau yang memiliki kepentingan dengan barang yang kecil tapi nilainya besar gitu ya," ujarnya.

"Kan jadi barang yang digunakan untuk memberikan suap itu biasa adalah barang-barang yang ringkas, barang-barang yang kecil tetapi menilai besar," tandasnya.

Dalam operasi senyap tersebut, barang bukti yang diamankan penyidik KPK antara lain uang tunai pecahan rupiah senilai Rp1,89 miliar, uang tunai dalam bentuk Dolar Amerika Serikat (AS) sejumlah 182.900 dolar AS. Uang tunai dalam bentuk Dolar Singapura sejumlah 1,48 juta dolar Singapura.

 

