Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK Gelar OTT di Banjarmasin Kalsel

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |13:54 WIB
Breaking News! KPK Gelar OTT di Banjarmasin Kalsel
KPK gelar OTT di Banjarmasin, Kalsel (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2/2026). Operasi senyap itu dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Benar (OTT) di Kalsel," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Rabu.

Fitroh menyampaikan, operasi senyap kali ini terkait Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Banjarmasin.

"Bukan (kepala daerah), KPP Banjarmasin," ungkap Fitroh.

Namun, Fitroh enggan menjelaskan duduk perkara yang tengah diusut. Pasalnya, kata dia, tim penyelidik masih melakukan pendalaman.

"Masih pendalaman," ujar Fitroh.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196404/jubir_kpk-je5k_large.jpg
Bupati Sudewo Diduga Patok Harga di Kasus Jual Beli Jabatan Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196355/wali_kota_madiun-IFPz_large.jpg
Profil Wali Kota Madiun Maidi yang Terjaring OTT KPK, Segini Harta Kekayaannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/340/3196274/kpk-1L9e_large.jpg
Profil Bupati Pati Sudewo yang Terjaring OTT KPK, Nyaris Dimakzulkan karena Akan Naikan PBB 250%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194666/kpk-jhqg_large.jpg
KPK Sita Logam Mulia dalam OTT Pegawai Pajak di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192340/novel_baswedan-tDuW_large.JPG
Novel Baswedan: KPK Mudah Diintervensi dengan Adanya Kewenangan SP3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190959/kpk-9Xz2_large.jpg
Terungkap! Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Ijon Proyek ke Pengusaha hingga Rp14,2 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement