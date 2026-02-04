Breaking News! KPK Gelar OTT di Banjarmasin Kalsel

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2/2026). Operasi senyap itu dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Benar (OTT) di Kalsel," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Rabu.

Fitroh menyampaikan, operasi senyap kali ini terkait Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Banjarmasin.

"Bukan (kepala daerah), KPP Banjarmasin," ungkap Fitroh.

Namun, Fitroh enggan menjelaskan duduk perkara yang tengah diusut. Pasalnya, kata dia, tim penyelidik masih melakukan pendalaman.

"Masih pendalaman," ujar Fitroh.

(Arief Setyadi )