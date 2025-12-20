Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terungkap! Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Ijon Proyek ke Pengusaha hingga Rp14,2 Miliar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |07:12 WIB
Terungkap! Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Ijon Proyek ke Pengusaha hingga Rp14,2 Miliar
Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Ijon Proyek ke Pengusaha hingga Rp14,2 Miliar
A
A
A

JAKARTA - Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) disebut telah menerima sejumlah "ijon" proyek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahkan, uang suap itu mengalir melalui ayah ADK, yang juga menjabat Kepala Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan, HM Kunang (HMK).

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, penerimaan itu berawal dari ADK terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029.

Asep mengungkapkan, Ade Kuswara mulai menjalin komunikasi dengan SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

"Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang satu tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya," tutur Asep saat konpers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

Bahkan, kata Asep, Ade Kuswara sudah meminta ijon untuk proyek yang belum diadakan atau tahun depan kepada SRJ. KPK mentaksir, jumlah ijon proyek yang didapat ADK dari SRJ sebanyak Rp9,5 miliar.

"Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai Rp9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara," tutur Asep.

"Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025 ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak sehingga totalnya Rp4,7 miliar," tambahnya.

Masih kata Asep, penyidik KPK berhasil mengamankan uang senilai Rp200 juta dari operasi senyap di Bekasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190957/kpk-lzfR_large.jpg
KPK Tetapkan Kajari, Kasie Intel dan Kasie Datun Hulu Sungai Utara Tersangka Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190955/kpk-UElY_large.jpg
KPK Tetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190861/kpk-7Fue_large.jpg
KPK: OTT Bupati Bekasi Terkait Suap Proyek!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190583/kpk-WEVs_large.jpg
KPK Periksa Intensif Oknum Jaksa Banten yang Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190577/kpk-Zb8V_large.jpg
OTT di Banten, KPK Tangkap Lima Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189285/viral-Q2at_large.jpg
Bupati Ardito Godain Jurnalis TV Usai Jadi Tersangka KPK: Kamu Cantik Hari Ini!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement