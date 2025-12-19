Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Ungkap Alasan Hanya Bawa 7 Orang ke Jakarta Usai OTT di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |16:50 WIB
KPK Ungkap Alasan Hanya Bawa 7 Orang ke Jakarta Usai OTT di Bekasi
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis (18/12/2025). Namun, KPK hanya membawa tujuh orang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap seluruh pihak yang diamankan di lokasi OTT. Dari hasil pemeriksaan tersebut, hanya tujuh orang yang dinilai keterangannya masih diperlukan secara mendalam.

"Sudah dilakukan pemeriksaan awal di sana, kemudian tujuh orang yang kami bawa ke Jakarta karena itu yang dibutuhkan lebih lanjut keterangannya untuk diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih," ujar Budi kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Meski demikian, Budi belum merinci identitas seluruh pihak yang dibawa ke Gedung Antirasuah. Ia hanya memastikan bahwa dua di antaranya adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190878//ade_kuswara-nA58_large.jpg
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190875//ketua_bidang_penanggulangan_bencana_dpp_pdi_perjuangan_tri_rismaharini-neB1_large.jpg
Bupati Bekasi Ade Kuswara Terjaring OTT KPK, Begini Respons PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190872//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-VIlN_large.jpg
OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190861//kpk-7Fue_large.jpg
KPK: OTT Bupati Bekasi Terkait Suap Proyek!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190855//kpk-36B0_large.jpg
KPK: OTT Bekasi Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190817//ott_kpk-BvZR_large.jpg
OTT di Kalsel, KPK: Kasus Pemerasan, Uang Ratusan Juta Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement