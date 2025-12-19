KPK Ungkap Alasan Hanya Bawa 7 Orang ke Jakarta Usai OTT di Bekasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis (18/12/2025). Namun, KPK hanya membawa tujuh orang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap seluruh pihak yang diamankan di lokasi OTT. Dari hasil pemeriksaan tersebut, hanya tujuh orang yang dinilai keterangannya masih diperlukan secara mendalam.

"Sudah dilakukan pemeriksaan awal di sana, kemudian tujuh orang yang kami bawa ke Jakarta karena itu yang dibutuhkan lebih lanjut keterangannya untuk diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih," ujar Budi kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Meski demikian, Budi belum merinci identitas seluruh pihak yang dibawa ke Gedung Antirasuah. Ia hanya memastikan bahwa dua di antaranya adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.