Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo Temui Abraham Samad hingga Susno Duadji

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |11:01 WIB
Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo Temui Abraham Samad hingga Susno Duadji
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi terkait kabar Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh. 

Prasetyo menegaskan, tokoh-tokoh yang ditemui Presiden bukanlah tokoh oposisi, melainkan tokoh nasional yang memiliki kepedulian tinggi di bidangnya masing-masing.

"Bukan, enggak, bukan, bukan tokoh oposisi. Tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing," tegas Prasetyo di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Menurut Prasetyo, gaya komunikasi tersebut merupakan cara Presiden Prabowo untuk menyerap aspirasi sekaligus mensosialisasikan program pemerintah. Pertemuan dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup untuk mendiskusikan berbagai persoalan bangsa.

"Nah, inilah cara Bapak Presiden selama ini berkomunikasi. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, dalam rangka berdiskusi, menerima masukan, sekaligus memberikan penjelasan terhadap program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan oleh Bapak Presiden, yang semuanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199037//presiden_prabowo-R0W5_large.jpg
Prabowo di Rakornas 2026: Hati Saya Bergetar Melihat Semangat Persatuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199023//presiden_prabowo-7dwR_large.jpeg
Beri Arahan Kepala Daerah, Prabowo Soroti Geopolitik Dunia hingga Komitmen Berantas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199022//mensesneg-HocO_large.jpg
Istana: Bismillah, IHSG Hari Ini Bisa Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199018//mensesneg_prasetyo_hadi-lGYQ_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah se-Indonesia di Sentul, Arahan Digelar Tertutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/278/3198935//presiden_prabowo-S8r9_large.jpg
4 Fakta Prabowo Pantau Langsung IHSG Anjlok hingga Trading Halt 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3198995//kepala_daerah_di_rakornas_2026-KyHZ_large.jpg
Jelang Pembukaan oleh Prabowo, Rakornas 2026 Mulai Dipadati Kepala Daerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement