Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo Temui Abraham Samad hingga Susno Duadji

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi terkait kabar Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh.

Prasetyo menegaskan, tokoh-tokoh yang ditemui Presiden bukanlah tokoh oposisi, melainkan tokoh nasional yang memiliki kepedulian tinggi di bidangnya masing-masing.

"Bukan, enggak, bukan, bukan tokoh oposisi. Tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing," tegas Prasetyo di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Menurut Prasetyo, gaya komunikasi tersebut merupakan cara Presiden Prabowo untuk menyerap aspirasi sekaligus mensosialisasikan program pemerintah. Pertemuan dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup untuk mendiskusikan berbagai persoalan bangsa.

"Nah, inilah cara Bapak Presiden selama ini berkomunikasi. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, dalam rangka berdiskusi, menerima masukan, sekaligus memberikan penjelasan terhadap program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan oleh Bapak Presiden, yang semuanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat," ujarnya.