Prabowo: Puskesmas Miangas Belum Pernah Diperbaiki Sejak Era Soeharto

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, bahwa puskesmas di Miangas belum pernah diperbaiki sejak era Presiden ke-2 RI Soeharto.

Laporan tersebut disampaikan saat Prabowo menyapa masyarakat Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026).

Prabowo mengungkapkan dirinya telah meninjau langsung kondisi sejumlah fasilitas publik, termasuk puskesmas di Miangas. Ia memastikan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas kesehatan yang membutuhkan perhatian serius.

“Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, ‘Pak, sejak sekian tahun, sejak zaman Pak Harto, puskesmas belum pernah diperbaiki.’ Kita perbaiki semua puskesmas segera,” kata Prabowo.

Tidak hanya sektor kesehatan, Prabowo juga memastikan pemerintah akan melanjutkan renovasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di Miangas. Menurutnya, program renovasi sekolah akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan guna meningkatkan kualitas sarana pendidikan.

“Semua sekolah akan kita renovasi. Tahun ini dan dua sampai tiga tahun ke depan, semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi,” tuturnya.

Sebelumnya, setibanya di halaman SMK Negeri 2 Talaud, Prabowo disambut antusias masyarakat dan anak-anak sekolah yang menyanyikan lagu “Maju Tak Gentar” secara bersama-sama.