HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Hentikan Mobil dan Sapa Prajurit Penjaga Ujung Utara RI

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |20:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
JAKARTA - Dalam perjalanan menuju lokasi peninjauan di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026), mobil Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba berhenti di Pos Angkatan Darat (Posad) Miangas.

Persinggahan tersebut tidak termasuk dalam agenda resmi Presiden, melainkan dilakukan secara spontan saat iring-iringan kendaraan melintas di depan pos penjagaan tersebut.

Saat mobil Presiden melintas, dua prajurit yang tengah berjaga berdiri tegak memberikan salam kehormatan. Melihat hal itu, Prabowo menginstruksikan kendaraan berhenti. Kepala Negara kemudian turun dari mobil dan menghampiri kedua prajurit tersebut.

Momen sederhana itu berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dua prajurit yang bertugas di Posad Miangas yakni Sersan Dua Alan Mandibo dari Yonzipur 19 dan Praka Armoko dari Korem 131. Keduanya telah menjalankan tugas selama 11 bulan di Miangas untuk menjaga wilayah terdepan Indonesia.

“Rasanya berbincang langsung dengan Bapak Presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami sebagai prajurit. Ini pertama kali kami bertemu langsung dengan Bapak, menyapa, bersalaman, dan menunjukkan pos kami,” ujar salah satu prajurit.

 

