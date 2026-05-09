Prabowo Bakal Bangun 1.582 Kapal Ikan untuk Dibagikan ke Nelayan

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan membangun 1.582 unit kapal penangkap ikan pada tahun ini untuk dibagikan kepada para nelayan di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

“Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, pembagian kapal nantinya dilakukan melalui skema koperasi nelayan. Setiap koperasi bisa terdiri atas sekitar 30 nelayan untuk mendapatkan satu kapal, meski skema teknisnya masih dapat disesuaikan.

“Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” ujarnya.

Selain program kapal ikan, Prabowo juga mengungkapkan pemerintah akan meresmikan 1.386 kampung nelayan pada tahun ini.

Menurutnya, pembangunan kampung nelayan akan terus dilanjutkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.

“Tahun ini kita akan bangun dan resmikan kampung nelayan seperti ini totalnya 1.386,” ungkapnya.