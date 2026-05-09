Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bakal Bangun 1.582 Kapal Ikan untuk Dibagikan ke Nelayan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |18:01 WIB
Prabowo Bakal Bangun 1.582 Kapal Ikan untuk Dibagikan ke Nelayan
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan membangun 1.582 unit kapal penangkap ikan pada tahun ini untuk dibagikan kepada para nelayan di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

“Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, pembagian kapal nantinya dilakukan melalui skema koperasi nelayan. Setiap koperasi bisa terdiri atas sekitar 30 nelayan untuk mendapatkan satu kapal, meski skema teknisnya masih dapat disesuaikan.

“Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” ujarnya.

Selain program kapal ikan, Prabowo juga mengungkapkan pemerintah akan meresmikan 1.386 kampung nelayan pada tahun ini.

Menurutnya, pembangunan kampung nelayan akan terus dilanjutkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.

“Tahun ini kita akan bangun dan resmikan kampung nelayan seperti ini totalnya 1.386,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217384//deni_yusup-y5dr_large.jpg
Survei NRI: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Capai 80,17%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217382//presiden_prabowo_subianto-fzP8_large.jpg
Prabowo Ingin Kehidupan dan Penghasilan Nelayan Indonesia Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217367//prabowo_subianto-yhqR_large.jpg
Prabowo Bangun Desa Nelayan di Miangas, Ditargetkan Selesai dalam 5 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217361//presiden_prabowo_subianto-Qs2E_large.jpg
Prabowo Janji Semua Sekolah di Indonesia Akan Direnovasi Secara Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217355//prabowo_joget_saat_nyanyi_lagu_tabola_bale-ICi5_large.jpg
Ketika Prabowo Joget Tabola Bale Bareng Masyarakat Pulau Miangas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217349//prabowo_subianto-T630_large.jpg
Puskesmas di Miangas Belum Pernah Diperbaiki sejak Zaman Soeharto, Prabowo Janji Perbaiki
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement