HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Rotasi 9 Kapolda, Ini Daftar Lengkapnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |07:35 WIB
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap sejumlah jabatan perwira tinggi (pati) Polri. Sembilan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dimutasi.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor ST/960/KEP.2026 yang ditandatangani AsSDM Kapolri Irjen Anwar tertanggal 7 Mei 2026.

Posisi yang dimutasi antara lain Kapolda Jawa Barat yang sebelumnya dijabat Irjen Rudi Setiawan kini digantikan Irjen Pipit Rismanto. Rudi dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri.

Selanjutnya, Kapolda Sumatera Barat yang semula dijabat Irjen Gatot Tri Suryanta digantikan Irjen Djati Wiyoto Abadhy. Irjen Gatot dimutasi menjadi Pati Kalemdiklat Polri.

Kadiv Humas Polri, Irjen johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

      
