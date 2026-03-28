HOME NEWS NASIONAL

Polri Ungkap 51 Persen Pemudik Belum Kembali dari Pelabuhan Ketapang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |21:06 WIB
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut sebanyak 51 persen pemudik belum kembali dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Hal itu disampaikan saat memantau arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. 

Sigit mengungkapkan, pihaknya beserta stakeholder terkait lainnya harus memberikan perhatian serius terkait dengan jumlah pemudik yang belum kembali dari wilayah Ketapang.

"Kemudian yang perlu kita perhatikan tadi terkait di wilayah Ketapang yang kemungkinan akan terjadi peningkatan arus balik karena masih ada kurang lebih 51% yang masih belum kembali. Ini tentunya menjadi PR kami, PR kita semua," kata Sigit usai meninjau arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Sabtu (28/3/2026). 

Sementara itu, Sigit menyatakan, puncak arus balik Lebaran 2026 sudah berlalu. Menurutnya, dari data yang disampaikan sampai saat ini tersisa 13,07 persen pemudik yang belum kembali ke wilayah Jakarta melalui jalan tol. 

Berdasarkan data Jasa Marga, Sigit mengungkapkan, jumlah kendaraan keluar sebanyak 2.946.891 atau naik 20,49 persen jika dibandingkan tahun 2025 sebesar 2.894.164. Dari jumlah tersebut masih ada 385.262 kendaraan yang belum kembali ke Jakarta. 

"Sedangkan kendaraan yang masuk Jakarta sampai per tadi pagi ada kurang lebih 2.561.629. Sehingga volume lalu lintas riil keluar Jakarta sejumlah 2.946.891 dan masuk Jakarta saat ini sudah 2.561.629, sehingga masih tersisa 385.262 atau 13,07 persen," ujar Sigit. 

Namun, Sigit menegaskan, pihaknya bersama stakeholder terkait lain bakal terus memastikan keselamatan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. 

"Mudah-mudahan ini semua bisa terus kita jaga dan kita kelola sehingga seluruh masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik bisa menikmati perjalanannya dan sampai di rumah masing-masing dengan selamat," ucap Sigit. 

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209260/kapolri_jenderal_listyo_sigit-DJXE_large.jpg
Kapolri: Puncak Arus Balik Sudah Lewat, 13 Persen Pemudik Belum Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206116/kapolri-YLi1_large.jpg
Silaturahmi Ramadhan Bareng KSPSI di Jatim, Kapolri Ajak Buruh Bersatu Dukung Upaya Perdamaian Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205737/kapolri-ZqoG_large.jpeg
Kapolri Ungkap Upaya Presiden Perkuat Kemandirian Bangsa di Tengah Dinamika Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205712/kapolri-IQaD_large.jpg
Kapolri Instruksikan Kapolda Siapkan Aplikasi Panic Button untuk Keselamatan Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205664/kapolri-qJNT_large.jpg
Pimpin Apel Ojol-Buruh di Sumsel, Kapolri Tekankan Jaga Persatuan hingga Stabilitas Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205653/kapolri-TJzf_large.jpeg
Kapolri Ajak Masyarakat Dukung Presiden Prabowo Jaga Perdamaian Dunia
