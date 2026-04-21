Pesan Kapolri ke Brimob: Siap Hadapi Ancaman, Jaga Soliditas dan Kedekatan dengan Masyarakat

Pesan Kapolri ke Brimob: Siap Hadapi Ancaman, Jaga Soliditas dan Kedekatan dengan Masyarakat (Yuwantoro Winduajie)

DEPOK - Kapolri Listyo Sigit Prabowo berpesan agar Korps Brimob Polri dapat selalu siap menghadapi berbagai potensi ancaman seiring dinamika global dan dalam negeri yang terus berkembang.

Hal itu diungkapkan Sigit saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korps Brimob Polri yang digelar di Lapangan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4/2026).

Sigit mengatakan, personel Brimob harus mempelajari secara detail perkembangan eskalasi situasi serta memahami kondisi medan sebelum bertugas. Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh peralatan yang dimiliki dalam kondisi siap digunakan saat diterjunkan.

“Tolong pelajari betul terkait dengan situasi dan eskalasi yang ada. Pelajari kondisi dan medan di lapangan. Persiapkan peralatan yang rekan-rekan miliki sehingga pada saat rekan-rekan turun, peralatan-peralatan yang ada yang melekat pada diri rekan-rekan siap untuk digunakan,” ujarnya.

Selain kesiapan teknis, Sigit menekankan Brimob tetap harus mengedepankan pendekatan humanis, khususnya dalam operasi kemanusiaan di tengah masyarakat. Ia menyebut kehadiran Brimob harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Rekan-rekan tentunya juga harus terus menunjukkan bahwa Brimob adalah pasukan yang juga sangat dekat dengan masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi dan latihan berkelanjutan guna meningkatkan kemampuan serta kekompakan personel di lapangan. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan berbagai misi.

“Evaluasi, simulasi, latihan, kekompakan antar seluruh anggota pada saat di lapangan tentunya menjadi kunci keberhasilan kita dalam melaksanakan misi ataupun tugas,” ujarnya.

Di sisi lain, Sigit mengingatkan pentingnya menjaga soliditas dan sinergi dengan TNI maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Ia menilai komunikasi dan kerja sama lintas institusi menjadi penting dalam menjaga stabilitas keamanan.