Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ungkap Inovasi Polri Manfaatkan dan Tingkatkan Produksi Pertanian

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |17:17 WIB
Kapolri Ungkap Inovasi Polri Manfaatkan dan Tingkatkan Produksi Pertanian
Kapolri Ungkap Inovasi Polri Manfaatkan dan Tingkatkan Produksi Pertanian (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan sejumlah inovasi yang telah dilaksanakan Polri untuk memanfaatkan dan meningkatkan produksi pertanian. 

Sigit mengungkapkan, Polri bekerja sama dengan UMKM lokal untuk mendorong pemanfaatan hasil samping pertanian melalui pengembangan briket tongkol jagung dengan nama Miracle Carbon (mirekel karbon). 

"Sebagai energi alternatif untuk keperluan rumah tangga, pendukung UMKM, penghangat kandang ayam, serta pengganti kayu bakar," kata Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dari segi mendukung peningkatan produktivitas pertanian, Sigit menyebut, Korps Bhayangkara melahirkan inovasi pupuk Presisi berbasis batu bara, yang bermanfaat untuk menaikkan PH sebanyak satu sampai dua tingkat. 

"Sekaligus merestorasi unsur hara, sehingga dapat menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman," ujar Sigit. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218829/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-jbDP_large.jpg
Kapolri Sampaikan Aspirasi Petani ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218817/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-k6O5_large.jpg
Di Hadapan Presiden Prabowo, Kapolri Paparkan Hasil Panen Raya Jagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218814/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-5S8H_large.jpg
Polri Target Bangun 1.500 SPPG pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218809/kapolri_jenderal_listyo_sigit-toTI_large.jpg
Kapolri Ungkap Polri Punya 1.376 SPPG, Dukung Program MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/337/3217316/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-qB7v_large.jpeg
Kapolri Rotasi 9 Kapolda, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216981/kapolri_jenderal_listyo_sigit-agHL_large.jpg
Instruksi Kapolri ke Reserse Kriminal: Ciptakan Rasa Aman dan Keadilan untuk Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement