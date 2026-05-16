HOME NEWS NASIONAL

Dolar AS Menggila, Prabowo: Rakyat di Desa Nggak Pakai Dolar!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |11:43 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak yang menyebut Indonesia akan kolaps di tengah tingginya harga dolar. Menurutnya, rakyat di desa tak memakai dolar.

Demikian disampaikan Prabowo saat memberi sambutan dalam acara peresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

"Jadi, saya yakin sekarang ada yang selalu apa... saya enggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, rupiah begini, dolar begini. Orang, rakyat di desa enggak pakai Dolar kok," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, ketersediaan pangan dan energi di dalam negeri termasuk aman. Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan banyak negara lain.

"Pangan aman. Energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke," ucap Prabowo.

Lantas, Prabowo pun mengingatkan pada para elit pejabat negara, agar setia mengabdi pada rakyat dan setia terhadap NKRI.

 

