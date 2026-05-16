Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Ungkap Wilayah yang Paling Marak Kriminalitas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |02:09 WIB
Polda Metro Ungkap Wilayah yang Paling Marak Kriminalitas
Polda Metro Ungkap Wilayah yang Paling Marak Kriminalitas (Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap 171 kasus pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) selama periode Januari hingga Mei 2026. Polisi membeberkan wilayah yang banyak terjadi tindak kejahatan.

“Untuk wilayah-wilayah yang terjadi cukup banyak, itu di wilayah penyangga, Bekasi, Depok kemudian Tangerang,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers, Jumat (15/5/2026).

Dalam operasi tersebut, Polda Metro Jaya telah menetapkan 103 orang tersangka. 

“Hasil upaya paksa berupa penangkapan dalam kegiatan pengungkapan perkara ini, penyidik kami telah menetapkan 103 orang tersangka,” ujar dia.

Iman merincikan, dari 171 kasus yang ditangani, sebanyak 86 merupakan kasus curat, 10 kasus curas, dan 75 kasus curanmor. Sebanyak 13 kasus di antaranya sempat viral di media sosial dan menyita perhatian publik.

Dalam penggerebekan dan penindakan yang dilakukan di sejumlah lokasi, polisi turut menyita berbagai barang bukti yang diduga digunakan pelaku saat beraksi. 

“Barang bukti tersebut meliputi 53 unit roda dua, 4 mobil, 65 telepon genggam berbagai merek, 8 bilah senjata tajam, serta 5 pucuk senjata api lengkap dengan 27 butir peluru,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218669/polda_metro_jaya-E4Wr_large.jpg
Polda Metro Bongkar 171 Kasus Kriminalitas, Tangkap 103 Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218646/polda_metro_jaya_bentuk_tim_pemburu_begal-Vduv_large.jpg
Polda Metro Bentuk Tim Pemburu Begal, Siap Beraksi 24 Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/338/3211338/vape-MXD1_large.jpg
Polda Metro Jaya Respons Isu Vape Dilarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/338/3209719/rdp_polda_metro_jaya_dan_komisi_iii_dpr-1Ja5_large.jpg
Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Penyiraman Andrie Yunus ke Puspom TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/338/3209442/henry-5rFt_large.jpg
Datangi Polda Metro, Ranny Fadh A Rafiq Bukan Sebagai Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/338/3208372/brigadir_fajar_permana_meninggal_dunia-ilYq_large.jpg
Anggota Ditlantas Polda Metro Meninggal Usai Tugas Amankan Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement