Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Gerebek Prostitusi Anak Berkedok Tempat Karaoke di Daan Mogot Jakbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |12:30 WIB
Polisi Gerebek Prostitusi Anak Berkedok Tempat Karaoke di Daan Mogot Jakbar
Polisi Gerebek Prostitusi Anak Berkedok Tempat Karaoke di Daan Mogot Jakbar
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menggerebek tempat karaoke dan bar di Jalan Daan Mogot, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan itu, ditemukan dua anak yang diduga menjadi korban eksploitasi dalam praktik prostitusi.

Kasat PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Nunu Suparmi mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan eksploitasi perempuan yang terjadi di tempat tersebut.

“Benar, di lokasi tersebut ditemukan dugaan praktik prostitusi. TKP berada di karaoke dan bar kawasan Daan Mogot, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,” kata Nunu dalam keterangannya Jumat (15/5/2026).

Dari penggerebekan tersebut, polisi menemukan bahwa tempat karaoke dan bar itu merupakan kedok dari praktik prostitusi. Polisi mengamankan 19 perempuan yang menjadi korban, dua di antaranya adalah anak di bawah umur berinisial S (17) dan F (16).

“Dari hasil operasi tersebut, polisi mengamankan 19 perempuan yang diduga menjadi korban eksploitasi dalam praktik prostitusi berkedok layanan karaoke dan pendamping hiburan malam,” ucap Nunu.

“Lebih memprihatinkan, dua dari perempuan yang diamankan diketahui masih berstatus anak di bawah umur masing-masing berinisial S (17) dan F (16),” sambungnya.

Nunu menuturkan, kedua anak tersebut kini berada di rumah aman anak untuk mendapatkan perlindungan maupun pendampingan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110467/viral-e5I7_large.jpg
Breaking News! Prostitusi Anak di Apartemen Mewah Kelapa Gading Digerebek, 7 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3029865/terungkap-abg-yang-dipaksa-open-bo-pacarnya-sedang-hamil-6-bulan-S0XM60pjMf.jpg
Terungkap! ABG yang Dipaksa Open BO Pacarnya Sedang Hamil 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3029682/kronologi-abg-dijual-pacarnya-via-open-bo-di-jakbar-sekali-kencan-rp300-ribu-QfhqleFiw2.jpg
Kronologi ABG Dijual Pacarnya via Open BO di Jakbar, Sekali Kencan Rp300 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/340/2991550/prostitusi-kosan-di-lampung-korban-dibayar-rp50-ribu-per-tamu-luxdj8YTRW.jpg
Prostitusi Kosan di Lampung, Korban Dibayar Rp50 Ribu Per Tamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/340/2990589/polisi-gerebek-rumah-kos-tempat-prostitusi-ada-5-anak-di-bawah-umur-G8cvBCJbDe.jpg
Polisi Gerebek Rumah Kos Tempat Prostitusi, Ada 5 Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/519/2939857/terdesak-kebutuhan-hidup-suami-ini-tega-jual-istrinya-via-aplikasi-michat-1EStitzxst.jpg
Terdesak Kebutuhan Hidup, Suami Ini Tega Jual Istrinya via Aplikasi Michat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement