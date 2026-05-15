Sindikat Curanmor Bersenpi hingga Ganjal ATM Ditangkap di Tangerang

JAKARTA - Polres Metro Tangerang Kota mengungkap 52 kasus kejahatan jalanan selama satu bulan terakhir. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 36 tersangka dari berbagai kasus kriminalitas 3C, yakni pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Raden Muhammad Jauhari mengatakan, pengungkapan kasus dilakukan oleh Satreskrim bersama jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota.

“Dari total 52 kasus yang berhasil diungkap, terdiri dari dua kasus curas, tiga kasus curat, 44 kasus curanmor, dua kasus pencurian biasa, dan satu kasus pengeroyokan,” ujar Jauhari, Kamis (14/5/2026).

Selain menangkap 36 tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya empat unit mobil, 26 unit sepeda motor, senjata api rakitan, senjata tajam, puluhan kunci letter T, telepon genggam, STNK, hingga alat kejut listrik.

Jauhari menjelaskan, terdapat lima kasus menonjol yang berhasil diungkap, yakni kelompok curanmor bersenjata api di wilayah Jatiuwung, sindikat ganjal ATM di Ciledug, pelaku curas bersenjata tajam di Karang Tengah, komplotan pecah kaca mobil lintas wilayah Cipondoh dan Serpong, serta kasus pengeroyokan yang melibatkan dua warga negara asing di Tol Jakarta–Tangerang.