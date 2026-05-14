HOME NEWS NASIONAL

Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus: Saya Sudah Bikin Malu TNI!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |00:01 WIB
JAKARTA – Seluruh terdakwa kasus dugaan penyiraman aktivis KontraS, Andrie Yunus mengaku menyesali perbuatannya tersebut. Pasalnya, selain membuat malu keluarga dan institusi TNI, juga karena sama-sama telah merasakan panasnya cairan tersebut.

"Setelah kejadian ini, begitu melihat dampaknya, apa yang dirasakan Terdakwa?" tanya penasihat hukum di persidangan, Rabu (13/5/2026).

"Saya menyesal karena sudah bikin TNI malu, bikin malu keluarga. Saya rasa sama untuk panasnya, ada penyesalan itu (terhadap korban karena sama merasakan terkena cairan), saya mohon maaf pada korban dan keluarganya," ujar Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko.

Terdakwa I mengaku menyesal atas perbuatannya tersebut karena telah mencoreng nama keluarga dan institusi TNI. Bahkan, dia juga sama-sama merasakan panasnya cairan campuran pembersih karat dan cairan aki sebagaimana dialami Andrie Yunus.

Sama halnya Terdakwa I, Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka juga ikut menyesali perbuatannya tersebut.

Pasalnya kata dia,  nama baik keluarga dan institusi TNI menjadi tercoreng akibat perbuatan mereka.

"Izin kami merasakan penyesalan terhadap kejadian tersebut," ujar Terdakwa II.

"Kami merasa menyesal karena nama baik keluarga, terus institusi TNI menjadi buruk," tutur Terdakwa III.

"Saya menyesal," kata Terdakwa IV.

 

