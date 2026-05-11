TAUD Serahkan Surat Penolakan Andrie Yunus Hadir di Sidang Pengadilan Militer

JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) selaku kuasa hukum aktivis KontraS, Andrie Yunus, menyerahkan surat penolakan keterangan kliennya dalam persidangan perkara penyiraman air keras. Andrie merupakan korban penyiraman air keras yang dilakukan empat prajurit TNI.

"Bersama dengan kuasa hukum dari Tim Advokasi untuk Demokrasi, KontraS mewakili Andrie Yunus itu mengirimkan surat penolakan untuk pemeriksaan sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta," kata perwakilan TAUD, Jane Rosalina di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ia menyampaikan penolakan kehadiran dalam persidangan merupakan permintaan langsung dari Andrie Yunus. Jane menambahkan kondisi Andrie saat ini belum sepenuhnya dinyatakan pulih.

"Per minggu kemarin, Andrie Yunus telah mengalami operasi kembali, itu operasi pada bagian kanan wajah, leher, dan beberapa bagian lainnya termasuk pada bibir korban yang kemudian harus dijahit di RSCM gitu ya," ucap dia.

"Dalam hal ini juga, Andrie Yunus menyampaikan penolakannya yang secara konsisten itu dia lontarkan sejak awal proses peradilan terhadap kasus yang menimpa dirinya," sambungnya.

Selain kondisi kesehatan, ia menilai kasus yang menimpa Andrie merupakan tindak pidana umum yang seharusnya diadili melalui peradilan umum, bukan di pengadilan militer. Atas dasar itu juga yang meyakinkan TAUD untuk menyerahkan surat penolakan sebagai bentuk keberatan terhadap proses persidangan.

"Kami kirimkan atas dasar penolakan terhadap pemeriksaan pengadilan yang tidak hanya serta-merta mengadili para militer itu sendiri, melainkan mengenai konteks tindak pidana umum yang dialami oleh Andrie Yunus itu sendiri," sambungnya.