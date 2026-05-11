Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TAUD Serahkan Surat Penolakan Andrie Yunus Hadir di Sidang Pengadilan Militer

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |15:40 WIB
TAUD Serahkan Surat Penolakan Andrie Yunus Hadir di Sidang Pengadilan Militer
TAUD serahkan surat penolakan Andrie Yunus hadir di Sidang Pengadilan Militer (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) selaku kuasa hukum aktivis KontraS, Andrie Yunus, menyerahkan surat penolakan keterangan kliennya dalam persidangan perkara penyiraman air keras. Andrie merupakan korban penyiraman air keras yang dilakukan empat prajurit TNI.

"Bersama dengan kuasa hukum dari Tim Advokasi untuk Demokrasi, KontraS mewakili Andrie Yunus itu mengirimkan surat penolakan untuk pemeriksaan sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta," kata perwakilan TAUD, Jane Rosalina di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ia menyampaikan penolakan kehadiran dalam persidangan merupakan permintaan langsung dari Andrie Yunus. Jane menambahkan kondisi Andrie saat ini belum sepenuhnya dinyatakan pulih.

"Per minggu kemarin, Andrie Yunus telah mengalami operasi kembali, itu operasi pada bagian kanan wajah, leher, dan beberapa bagian lainnya termasuk pada bibir korban yang kemudian harus dijahit di RSCM gitu ya," ucap dia.

"Dalam hal ini juga, Andrie Yunus menyampaikan penolakannya yang secara konsisten itu dia lontarkan sejak awal proses peradilan terhadap kasus yang menimpa dirinya," sambungnya.

Selain kondisi kesehatan, ia menilai kasus yang menimpa Andrie merupakan tindak pidana umum yang seharusnya diadili melalui peradilan umum, bukan di pengadilan militer. Atas dasar itu juga yang meyakinkan TAUD untuk menyerahkan surat penolakan sebagai bentuk keberatan terhadap proses persidangan.

"Kami kirimkan atas dasar penolakan terhadap pemeriksaan pengadilan yang tidak hanya serta-merta mengadili para militer itu sendiri, melainkan mengenai konteks tindak pidana umum yang dialami oleh Andrie Yunus itu sendiri," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217269/andrie_yunus-Qpj3_large.jpg
Bareskrim Limpahkan Laporan Kasus Penyiraman Andrie Yunus ke Polda Metro, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216730/andrie_yunus-Sjei_large.jpg
Hakim Minta Oditur Hadirkan Ahli Kimia di Sidang Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216723/penyiraman_air_keras-cQEq_large.jpg
Saksi BAIS TNI Bantah Ada 'Operasi Khusus' Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216716/andrie_yunus-Vtvo_large.jpg
Saksi Marah Pelaku Penyiraman Andrie Yunus Anggota BAIS TNI, Coreng Nama Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216706/penyiraman_air_keras-ZhUg_large.jpg
Saksi Akui Sempat Lihat Terdakwa Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus, Wajahnya Gosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216687/andrie_yunus-P8H2_large.jpg
5 Saksi dari BAIS TNI Dihadirkan di Sidang Andrie Yunus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement