Saksi Akui Sempat Lihat Terdakwa Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus, Wajahnya Gosong

JAKARTA - Dandenma BAIS TNI Kolonel Inf. Heri Heryadi, menjadi saksi dalam kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Dalam kesaksiannya, terdapat dua orang terdakwa yang mengalami kondisi tidak biasa karena tampak gosong pada tubuhnya.

"Setelah itu kami coba melihat kondisinya. Kami tanya yang bersangkutan, kenapa dan kapan. Mereka menjawabnya agak berbelit-belit. Pertama ditanya kenapa, tersiram air panas, tapi ada keanehan di situ, mereka berdua sama-sama tersiram air panas," ujar Dandenma BAIS TNI, Kolonel Inf. Heri Heryadi, dalam persidangan, Rabu (6/5/2026).

Pernyataan itu disampaikannya saat ditanyai Ketua Majelis Hakim, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto. Terdakwa mengaku kepada saksi terkena air panas hingga wajahnya tampak aneh seolah gosong. Pengakuan itu disampaikan saat terdakwa mendapatkan perawatan medis di Denkes BAIS TNI.

Saat ditanyai lebih dalam, kata Heri, terdakwa 1 dan terdakwa 2 hanya menjawab dengan "siap salah" secara berulang, sehingga mereka kemudian diberikan perawatan medis. Saat itu, pihaknya lantas menghubungi Direktorat D agar keduanya didalami lebih lanjut.

"Saya tanya lebih dalam lagi, mereka hanya bilang siap salah, siap salah. Akhirnya, sudah saya tinggalkan saja. Saya perintahkan Kapten Suyanto melanjutkan perawatan, kami kembali ke ruangan. Setelah di ruangan, baru kami menghubungi Direktur untuk meminta yang bersangkutan ini didalami," tuturnya.