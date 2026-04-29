Penyiram Air Keras ke Pesepeda di Cengkareng Ditangkap, Motifnya Dendam Kalah Main Bola

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |17:23 WIB
Penyiram air keras ke pesepeda di Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap
JAKARTA - Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap pesepeda pria berinisial KA di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

"Melalui serangkaian penyelidikan cepat, olah Tempat Kejadian Perkara, serta penelusuran rekaman CCTV, Tim Opsnal Resmob Polda Metro Jaya di bawah pimpinan AKBP Resa Fiardi Marasabessy berhasil mengidentifikasi identitas para pelaku," tulis Instagram resmi @resmob_pmj, dilansir Rabu (29/4/2026).

Aksi kejahatan tersebut bermula saat korban sedang dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda listrik pada Minggu 26 April 2026. Tiba-tiba dipepet dua pria berboncengan sepeda motor yang langsung menyiramkan air keras ke arah wajahnya hingga mengakibatkan korban mengalami luka bakar.

Peristiwa ini pun viral di media sosial dan menjadi perhatian publik. Pada Senin dini hari, 27 April 2026, petugas meringkus pelaku berinisial D-M di wilayah Kembangan Utara, Jakarta Barat. 

Di hadapan orangtuanya, D-M sempat mengelak melakukan aksi tersebut hingga membuat orangtuanya berteriak histeris. Namun, kebohongan itu terpatahkan setelah ia dipertemukan dengan pelaku lain berinisial M-G, sang eksekutor yang telah lebih dulu ditangkap di wilayah Cengkareng.

