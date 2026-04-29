Sopir Taksi Green SM Penyebab Kecelakaan Ditangkap, Polisi: Kita Tidak Bisa Katakan Menerobos!

JAKARTA - Kereta Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek terlibat tabrakan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat KRL yang ditabrak tengah menunggu karena ada gangguan perjalanan yang terjadi sebelumnya.

Gangguan itu disebabkan tertabraknya sebuah Taksi Green SM oleh sebuah KRL lainnya di perlintasan sebidang di kawasan Ampera arah Bulak Kapal.

“Pengemudi sudah diamankan di Polres Metro Bekasi Kota, Bekasi Kota untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh Pak Kasat Lantas,” kata Kepala Seksi Kumpul, Olah, dan Kaji Data Kecelakaan Lalu Lintas Korlantas Polri, Sandhi Wiedyanoe kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Namun terkait apakah sopir taksi itu menerobos perlintasan, ia menyebut perlintasan tidak memiliki palang pintu dan bukan perlintasan resmi.

“Kita tidak bisa katakan ini menerobos karena di perlintasan ini tidak ada palang pintu kereta api seperti yang kita lihat di sana. Palang pintu dibuat oleh masyarakat secara swadaya, budi baik dari para masyarakat di sini untuk mendukung keselamatan," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

