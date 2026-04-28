Korban Jiwa Kecelakaan Kereta Argo Bromo Tabrak KRL Bertambah Jadi 14 Orang, 84 Orang Luka-luka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |09:45 WIB
Korban jiwa kecelakaan Kereta Argo Bromo tabrak KRL kembali bertambah.
JAKARTA - Korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur kembali bertambah menjadi 14 orang pada Selasa (28/4/2026) pagi. Jumlah korban luka-luka juga bertambah menjadi 84 orang, yang kini mendapat penanganan di berbagai fasilitas kesehatan.

"Berdasarkan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut," ujar Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, dalam keterangan pers pada Selasa.

Penanganan korban dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

KAI menyampaikan bahwa barang-barang milik pelanggan yang ditemukan di lokasi kejadian telah diamankan dan saat ini berada di layanan lost and found.

"Pendataan dan pengelolaan barang tersebut dilakukan secara terkoordinasi bersama pihak kepolisian untuk mendukung proses identifikasi dan kebutuhan penanganan lebih lanjut," demikian disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Berita Terkait
Prabowo Perbaiki 1.800 Perlintasan Kereta Sebidang di Jawa, Siapkan Rp4 Triliun
Instruksi Prabowo: Seluruh Korban Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur Diurus dan Dikompensasi
Prabowo Perintahkan Investigasi Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur
Prabowo Setujui Bangun Flyover di Bekasi Timur Cegah Kecelakaan Kereta Terulang
Raffi Ahmad Ungkap Duka Mendalam Atas Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Prabowo Prihatin Atas Musibah Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur
