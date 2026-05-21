Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Taksi Sopir Green SM yang Tertabrak KRL di Bekasi Timur Ditetapkan Tersangka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |19:18 WIB
Taksi Sopir Green SM yang Tertabrak KRL di Bekasi Timur Ditetapkan Tersangka
Taksi Sopir Green SM yang Tertabrak KRL di Bekasi Timur Ditetapkan Tersangka
A
A
A

JAKARTA - Polisi menetapkan sopir Taksi Green SM berinisial RRP yang tertemper KRL di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur sebagai tersangka. Namun polisi tak menahan sopir taksi Green SM tersebut.

“Betul. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka sopir taksinya," kata Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Gefri Agitia kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).

Gefri mengatakan, sopir taksi tersebut dikenakan Pasal 310 Ayat 1 dengan ancaman di bawah lima tahun penjara. Sopir taksi ditetapkan tersangka karena dinilai lalai sehingga menimbulkan kerugian.

“Dengan Pasal 310 Ayat 1 namun tidak dilakukan penahanan terhadap si sopir. Karena apa? Ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Kecelakaan yang diakibatkan kelalaian mengakibatkan kerugian materil. Ancaman 6 bulan penjara dengan denda Rp 1 juta. Itu sudah kita putuskan," ujar dia.

Dia menjelaskan, ada dua kasus dalam insiden kecelakaan KRL-KA Argo Bromo Anggrek dengan tertempernya taksi Green SM di perlintasan sebidang rel.

"Kalau untuk satlantas, tidak ada kaitannya antara kejadian yang di stasiun dengan kereta api yang di Ampera. Karena kan itu ada jeda waktunya. Jeda waktunya itu ada 10 menit," ujar dia.

"Dan perlintasan sebidang juga, itu, perlintasannya juga berbeda. Antara perlintasan kereta yang dengan kejadian kecelakaan mobil, dan perlintasan kereta yang dari arah Jakarta menuju Cikarang itu beda perlintasannya," sambung dia.

Gefri menuturkan, Satlantas Polres Metro Bekasi Kota menangani terkait peristiwa tertempernya Taksi Green SM di perlintasan sebidang rel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217232/kabid_humas_polda_metro_jaya-7jnH_large.jpg
12 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217227/taksi_green_sm_tertemper_krl-dOU5_large.jpg
Terungkap, Taksi Green SM Tertemper KRL di Bekasi Belum Diservis Berkala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216472/krl-GOF5_large.jpg
Polisi Periksa 36 Saksi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216445/kecelakaan_kereta_di_bekasi-zm8N_large.jpg
Polisi Periksa Pihak VinFast Auto Usut Kecelakaan Kereta di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216422/kecelakaan_kereta-aSiP_large.jpg
84 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Sudah Pulang, 17 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216388/krl-758T_large.jpg
Polisi Jadwal Ulang Pemeriksaan Manajemen Taksi Green SM Terkait Kecelakaan Kereta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement