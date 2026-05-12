Pedagang Gorengan yang Ditabrak Mobil MBG di Bekasi Meninggal Dunia

JAKARTA - Sanoeri (41) pedagang tahu goreng yang menjadi korban tertabrak mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Pulau Kalimantak Raya, Bekasi Timur, Kota Bekasi meninggal. Sebelumnya korban mengalami luka berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit.

"Jenazah sudah diambil keluarga ke rumah duka," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, Selasa (12/5/2026).

Sementara, kata Ojo, pengemudi bernama Wawan Supandi dan orang bernama Putut Dwi Putranto yang duduk di samping sopir mobil MBG tersebut masih berada di Polres Metro Bekasi Kota. Keduanya masih menjalani pemeriksaan.

"Saat ini pelaku masih diamankan di kantor Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota," pungkasnya.

Sebelumya, Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menabrak dua pedagang gerobak di Jalan Pulau Kalimantan Raya, Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (12/5). Peristiwa itu menyebabkan satu pedagang menderita luka berat.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani mengatakan peristiwa bermula saat mobil SPPG bernomor polisi B-9007-TXZ dikendarai oleh Wawan Supandi melintas di ruas jalan itu.