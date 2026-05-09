Prabowo: Anak Orang Kaya Tak Perlu Dipaksa Ikut MBG

Sabtu, 09 Mei 2026 |19:30 WIB

GORONTALO - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, dirinya tidak akan memaksakan pemberian program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak-anak dari keluarga mampu.

Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Awalnya, Prabowo menanyakan kepada para nelayan di Gorontalo apakah anak-anak mereka sudah menerima MBG di sekolah atau belum.

“Bagaimana di Gorontalo? MBG sudah ada di sekolah-sekolah?” tanya Prabowo.

Sejumlah nelayan mengaku anak mereka belum mendapat MBG. Prabowo pun berjanji akan mencatat sekolah-sekolah yang belum kebagian program tersebut. Ia menegaskan seluruh sekolah yang membutuhkan akan mendapat MBG.

“Kita segera, pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG semuanya,” ujarnya.