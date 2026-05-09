Prabowo Perkuat Komunikasi di Miangas, Semua Keluarga Dapat Handphone

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Pulau Miangas. Dalam kesempatan itu, Prabowo memberikan bantuan berupa peralatan sekolah, modem internet Starlink, hingga telepon seluler untuk memperkuat jaringan komunikasi masyarakat.

“Kita juga akan membeli perlengkapan sekolah untuk anak-anak, kemudian memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini,” kata Prabowo di SMKN 2 Talaud, Sabtu (9/5/2026).

Prabowo meminta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid untuk terus memperkuat digitalisasi di Pulau Miangas.

“Ada Menteri Meutya di sini. Beliau akan memberi handphone. Ada Starlink dan handphone untuk semua kepala keluarga,” ujarnya.