Prabowo Janji Semua Sekolah di Indonesia Akan Direnovasi Secara Bertahap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |13:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan merenovasi seluruh sekolah di Indonesia, dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau SMKN 2 Talaud di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengaku ingin melihat langsung kondisi Pulau Miangas yang merupakan wilayah terluar Indonesia di bagian utara.

"Saya datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas, pulau terluar Republik Indonesia di paling utara," ujar Prabowo.

Ia mengatakan, lokasi Pulau Miangas cukup dekat dengan Filipina. Prabowo juga menyinggung pembangunan bandara yang diresmikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Saya baru saja dari Filipina, ternyata cukup dekat dari Filipina. Dan kita bersyukur, saya presiden kedua yang datang ke sini. Pak Jokowi sudah resmikan bandara ya, saya nanti akan perbaiki atau memelihara supaya lebih bagus lagi," ujarnya.

 

