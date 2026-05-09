HOME NEWS NASIONAL

Usai Hadiri KTT ASEAN di Filipina, Presiden Prabowo Kunjungi Pulau Miangas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |10:45 WIB
Usai Hadiri KTT ASEAN di Filipina, Presiden Prabowo Kunjungi Pulau Miangas
JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, mengunjungi Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026). Prabowo tiba di Pulau Miangas setelah menghadiri KTT Ke-48 ASEAN di Filipina.

Dilihat dari Youtube Sekretariat Presiden Sabtu (9/5/2026), Prabowo tiba di Bandara Pulau Miangas pada pukul 09.50 WIB. Tampak Prabowo mengenakan baju safari berwarna krem dan topi berwarna biru.

Saat turun dari pesawat, terlihat Prabowo disambut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menkomdigi Meutya Hafid, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri PU Doddy Hanggodo, Wakil Panglima Jenderal Tandyo Budi Revita, serta KSAU Marsekal Tony Hardjono.

Tampak Prabowo sempat berbincang ringan dengan mereka. Namun, tidak diketahui isi pembicaraan mereka.

Prabowo terlihat disambut antusias oleh warga. Saat berjalan ke mobil yang membawanya, Presiden tampak menghampiri masyarakat. Sejumlah warga terlihat mengajak selfie Prabowo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau fasilitas kesehatan yang ada di pulau tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)

