Prabowo Bakal Resmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Gorontalo, pada Sabtu (9/5/2026). Presiden Prabowo direncanakan meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo.

Melansir laman resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan kepastian kedatangan Presiden Prabowo. Dia menyebutkan tim Pengamanan Presiden (Paspampres) juga telah melakukan sejumlah persiapan.

“Kabar kedatangan beliau sudah kami terima sejak Selasa kemarin. Malam harinya, kami sudah melakukan rapat pimpinan untuk persiapan namun situasinya masih dinamis,” jelas Gusnar dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Diketahui kunjungan Presiden Prabowo akan meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Gubernur Gusnar pun mengecek kesiapan lokasi tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono juga sudah berkunjung untuk memastikan kesiapan lokasi peresmian.

Sementara itu, Presiden Prabowo hingga Jumat (8/5) malam, masih berada di Cebu, Filipina untuk menghadiri rangkaian agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yakni jamuan makan malam atau gala dinner.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam jamuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda KTT ASEAN yang mempertemukan para pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara guna mempererat kerja sama dan solidaritas regional di tengah berbagai tantangan global maupun kawasan.



(Erha Aprili Ramadhoni)

