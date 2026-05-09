Momen Prabowo Kenakan Barong Motif Batik saat Gala Dinner KTT ASEAN di Filipina

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |08:04 WIB
Momen Prabowo Kenakan Barong Motif Batik saat Gala Dinner KTT ASEAN di Filipina (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri jamuan santap malam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang digelar  Presiden Filipina, Ferdinand Romualdez Marcos Jr, sebagai tuan rumah KTT Ke-48 ASEAN. Jamuan makan malam tersebut berlangsung di Mactan Expo, Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5/2026) malam waktu setempat.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam jamuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda KTT ASEAN yang mempertemukan para pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara guna mempererat kerja sama dan solidaritas regional di tengah berbagai tantangan global maupun kawasan.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut Presiden Filipina Marcos Jr beserta Ibu Marie Louise Cacho Araneta Marcos. Suasana hangat tampak mewarnai penyambutan para pemimpin negara ASEAN yang hadir dalam kesempatan tersebut. 

Setelah sesi penyambutan dan foto bersama, Presiden Prabowo menuju ruang tunggu untuk bertemu dan berbincang dengan para pemimpin ASEAN lainnya sebelum acara dimulai.

Prabowo di KTT Ke 48 ASEAN Filipina (Biro Pers Setpres)
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo tampil mengenakan busana barong dengan sentuhan bordir terinspirasi motif batik Indonesia. Perpaduan unsur budaya Filipina dan Indonesia dalam busana tersebut mencerminkan harmoni budaya serta persahabatan antarkedua negara. Busana tersebut juga menampilkan detail artistik yang menonjolkan warisan budaya dan keahlian kriya kedua bangsa.

Selanjutnya, Presiden Prabowo bersama seluruh pemimpin ASEAN menuju Hall 2 dan 3 sebagai tempat berlangsungnya jamuan makan malam. Acara diawali dengan sambutan dari Presiden Marcos Jr. yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pemimpin ASEAN serta pentingnya menjaga persatuan dan kolaborasi di kawasan.

Dalam sesi jamuan tersebut, Presiden Prabowo tampak duduk berdampingan dengan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, serta Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Suasana hangat dan penuh keakraban terlihat mewarnai interaksi antarpemimpin ASEAN sepanjang acara berlangsung.

 

