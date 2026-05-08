HOME NEWS NASIONAL

Mobil Maung Presiden Prabowo Curi Perhatian Delegasi ASEAN dan Warga Filipina

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |20:57 WIB
JAKARTA - Kehadiran kendaraan taktis Maung yang digunakan Presiden Prabowo Subianto selama mengikuti rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, mencuri perhatian para delegasi dan warga setempat. Kendaraan yang diproduksi di Indonesia tersebut tampak mencolok saat membawa Presiden Prabowo ke sejumlah agenda resmi.

1. Maung Curi Perhatian

Sejak tiba di Cebu, Maung menjadi salah satu simbol yang paling banyak menarik perhatian di sekitar lokasi konferensi. Tidak sedikit warga maupun delegasi negara ASEAN yang mengamati langsung kendaraan karya industri pertahanan Indonesia tersebut.

Desain yang gagah, modern, dan berkarakter kuat dinilai merepresentasikan kemajuan industri nasional Indonesia. Yusail salah satu warga Cebu yang tampak mengamati dan mengabadikan momen dengan kendaraan taktis tersebut menilai Maung memiliki daya tarik yang kuat.

“Saya melihat ini satu kendaraan yang menakjubkan,” ujarnya.

Warga lainnya, Alex, yang turut berswafoto dengan latar belakang Maung juga turut menilai model kendaraan karya industri anak bangsa ini memiliki keunikan tersendiri.

“Kendaraan ini sangat klasik dan berbeda dengan kendaraan lainnya yang pernah saya lihat di Filipina,” ujar Alex.

Tidak hanya dari segi tampilan yang dinilai unik dan menarik, Maung turut menarik impresi baik dari segi keamanan dan kenyamanan. Hal tersebut diutarakan oleh Kathrine, salah satu petugas keamanan perhelatan KTT Ke-48 ASEAN.

“Saya rasa kendaraan ini sangat aman untuk dikendarai oleh Presiden Indonesia,” ucapnya.

 

