Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

KTT Ke-48 ASEAN, Presiden Prabowo Serukan Perkuat Persatuan-Perdamaian Kawasan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |15:53 WIB
KTT Ke-48 ASEAN, Presiden Prabowo Serukan Perkuat Persatuan-Perdamaian Kawasan
KTT Ke-48 ASEAN, Presiden Prabowo Serukan Perkuat Persatuan-Perdamaian Kawasan (Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden)
A
A
A

FILIPINA - Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-48 ASEAN di Mactan Expo, Cebu, Filipina pada Jumat (8/5/2026). 

1. KTT Ke-48 ASEAN

Prabowo menyatakan, ASEAN harus tetap menjadi jangkar stabilitas kawasan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global melalui penguatan solidaritas dan kerja sama antarnegara.

"Kita harus memberi contoh, kita harus benar-benar berkomitmen untuk memiliki ASEAN yang solid dan ASEAN yang menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, yang menghargai dialog dan kolaborasi," kata Prabowo, Jumat (8/5/2026).

Menurut Prabowo, konflik dan rivalitas geopolitik hanya akan membawa dampak buruk bagi masyarakat dan menghambat pembangunan kawasan. 

Oleh karena itu, Prabowo menekankan, ASEAN harus terus mengedepankan dialog dan kerja sama sebagai fondasi utama hubungan antarnegara.

"Kita tidak boleh membiarkan persaingan. Kita tidak boleh membiarkan masa lalu kita menentukan masa kini dan masa depan kita. Indonesia bertekad untuk membangun kebijakan bertetangga yang baik," ujarnya.

Kepala Negara mengingatkan, ASEAN harus mampu menjaga independensi dan tidak terpengaruh oleh rivalitas geopolitik global yang dapat memecah persatuan kawasan. 

"Sekali lagi, kita tidak boleh terbawa dan tidak boleh terpengaruh oleh arus persaingan geopolitik dan ego saat ini," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217207//prabowo-3mbs_large.jpg
Prabowo di KTT ASEAN:  Kita Harus Hati-Hati agar Tidak Terjadi Gangguan di Wilayah Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217105//presiden_prabowo_subianto-t74J_large.jpeg
Tiba di KTT ASEAN 2026 Cebu, Prabowo Disambut Hangat Marcos Jr
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217102//presiden_prabowo-C7ts_large.jpeg
Prabowo Minta Dukungan Negara ASEAN Wujudkan Proyek PLTS 100 GW di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217087//prabowo_subianto-qg34_large.jpg
KTT Ke-48 ASEAN, Prabowo: Ketahanan Energi Salah Satu Isu Penting saat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217005//prabowo_subianto-UEGR_large.jpg
Hadiri KTT Ke-48 ASEAN, Prabowo Tiba di Filipina Dijemput Maung MV3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216909//prabowo-ao1D_large.jpg
Prabowo Akan Hadiri KTT Ke-48 ASEAN di Filipina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement