Tiba di KTT ASEAN 2026 Cebu, Prabowo Disambut Hangat Marcos Jr

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, tiba di lokasi pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN 2026 di Cebu City, Filipina, Jumat (8/5/2026).

Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo tiba di lokasi acara menggunakan kendaraan Maung Garuda berpelat Indonesia 1.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., bersama Ibu Negara Liza Araneta-Marcos di area penyambutan delegasi negara anggota ASEAN.

Mengenakan peci hitam, jas hitam, dan dasi biru, Prabowo tampak berjalan santai menuju podium penyambutan sebelum berjabat tangan dengan Marcos Jr dan Liza Araneta-Marcos.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dan akrab. Ketiganya sempat berbincang ringan sambil melempar candaan singkat sebelum agenda resmi dimulai.