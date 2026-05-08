Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kuasa Hukum Korban Pencabulan Ponpes Santri Ngaku Ditawari Rp400 Juta agar Cabut Laporan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |05:09 WIB
Kuasa Hukum Korban Pencabulan Ponpes Santri Ngaku Ditawari Rp400 Juta agar Cabut Laporan
Korban pelecehan seksual ponpes di Pati
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum santriwati korban dugaan pencabulan di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Ali Yusron, mengaku sempat ditawari uang hingga Rp400 juta agar laporan terhadap tersangka Ashari (51) dicabut.

Pengakuan itu disampaikan Ali Yusron dalam konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/5/2026). Dalam konferensi pers itu, korban hadir bersama orang tua, kuasa hukum, dan mantan pegawai Ashari di Ponpes Ndolo Kusumo.

Ali mengaku tawaran pertama disampaikan oleh dua orang yang disebut sebagai suruhan tersangka. Saat itu, ia mengklaim ditawari uang Rp300 juta.

“Itu suruhan dari tersangka saat ini. Pertama kali 300 (juta) di warung, ada dua orang. Saya yakin di dalam mobil waktu itu, di Innova Reborn kalau enggak salah itu yang hitam, itu tersangka ini di dalam. Saya tolak,” ujar Ali.

Menurut dia, tawaran kedua kembali muncul dalam waktu berbeda. Kali ini, ia mengaku ditawari uang Rp400 juta. Ia kembali menolak tawaran itu. 

Ali mengatakan pihak yang menemuinya meminta agar kasus tersebut tidak dibuka ke publik dengan alasan demi menyelamatkan pondok pesantren dan para santri.

“Kalau ini tak ungkap, nanti membahayakan bagi pondok, karyawan atau karyawati santrinya nanti gimana? Harus mengedepankan sosial, saya dibilang begitu,” ujarnya.

Ia meyakini betul orang-orang yang menemuinya merupakan suruhan tersangka. Bahkan, menurut dia, sempat ada pembicaraan mengenai nominal uang yang lebih besar.

“Orang suruhan tersangka karena apa, iya positif orang suruhan karena kalau saya mau, 1 miliar dulu, yang 200 (juta) nanti langsung dengan saya, gitu kok,” katanya.

Saat ditanya Hotman Paris apakah uang tersebut sudah dibawa, Ali menjawab, “Sudah, sudah ada uangnya.”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217063/korban_pelecehan_seksual_ponpes_di_pati-DU6Y_large.jpg
Korban Ungkap Alasannya Berani Laporkan Pencabulan di Ponpes Pati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217030/ayah_korban_pelecehan_seksual_di_ponpes_pati-doYU_large.jpg
Ayah Korban Pelecehan di Ponpes Pati Lapor ke Polisi sejak 2024, Ngaku Diancam Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217029/ponpes-PHEX_large.jpg
Kemenag Cabut Izin Ponpes Ndolo Kusumo Pati Buntut Kasus Pencabulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/340/3217018/pencabulan-mUpE_large.jpg
Bejat! Cabuli Santriwati, Begini Akal Bulus Pendiri Ponpes Pati saat Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216615/pencabulan-3PXH_large.jpg
Pengasuh Ponpes di Pati Jadi Tersangka Pencabulan, DPR: Hukum Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216051/pelecehan_seksual_anak-Lrft_large.jpg
Viral Wanita di Cipondoh Diduga Dicabuli Usai Dicekoki Miras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement