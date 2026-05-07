Mutasi TNI: Jenderal Kopassus Agus Widodo Dikabarkan Akan Jadi Waka BIN

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |07:59 WIB
Letnan Jenderal (Letjen) TNI Agus Widodo/ dok Kemhan
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dikabarkan akan melakukan mutasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen). Sejumlah perwira dari tiga matra masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi jabatan.

Diantaranya adalah Letnan Jenderal (Letjen) TNI Agus Widodo, ditunjuk menjadi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sebelumnya, Agus menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Pertahanan (Strahan) Kemhan RI.

"Beliau (Letjen Agus) menjadi Waka BIN,” ujar Karoinfohan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait kepada awak media, dikutip, Kamis (7/5/2026).

Jenderal Kopassus tersebut akan menggantikan Komisaris Jenderal (Pol) Imam Sugianto yang akan pensiun.

Sementara itu, Mayjen Bagus Suryadi Tayo yang kini menjabat Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 3/Kostrad ditunjuk sebagai Dirjen Strahan Kemhan RI.

