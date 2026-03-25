HOME NEWS NASIONAL

Daftar 3 Pangkogabwilhan usai Mutasi TNI, Nomor 3 Jenderal Kopassus Lulusan Tarnus

Zen Teguh , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |05:15 WIB
Daftar 3 Pangkogabwilhan usai Mutasi TNI, Nomor 3 Jenderal Kopassus Lulusan Tarnus
Pangdam XXIV/MT Mayjen TNI Lucky Avianto dipromosikan sebagai Pangkogabwilhan III dalam mutasi terbaru TNI, Maret 2026. (Foto: dok.TNI)




JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi jabatan terhadap 35 perwira TNI pada Maret 2026. Pergantian ini mencakup sejumlah posisi strategis termasuk panglima komando gabungan wilayah pertahanan (pangkogabwilhan).

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal biasa dalam organisasi TNI. Mutasi bukan sekadar proses administratif, melainkan wujud pembinaan karier yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme dan kesiapan satuan.

“Juga dalam rangka kebutuhan organisasi,” kata Aulia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (25/3/2025). 

Berdasarkan kebijakan mutasi jabatan terbaru, Panglima menunjuk Mayjen TNI Lucky Avianto sebagai Pangkogabwilhan III. Lucky akan menggantikan seniornya, Letjen TNI Bambang Trisnohadi yang diberi kepercayaan baru sebagai kepala staf teritorial (kaster) TNI.

Dengan mutasi tersebut, Lucky yang saat ini menjabat Pangdam XXIV/Mandala Trikora bakal promosi bintang 3. Adapun kursi kosong di Kodam XXIV/MT yang nanti ditinggalkannya bakal diisi Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia.

Kogabwilhan merupakan komando utama operasi Mabes TNI yang berfungsi dan berperan mengintegrasikan berbagai pangkalan TNI di seluruh Indonesia. Kogabwilhan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Petahanan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer dari Tipe B Menjadi Tipe A.

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/337/3208346/febriel_buyung-Wc34_large.jpg
Daftar 3 Pangdam Baru usai Mutasi TNI, Nomor 2 Jenderal Kostrad Pemberangus Tambang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/1/3208235/tni-Qq1x_large.jpg
Mutasi TNI, 4 Jenderal Intelijen Petinggi BIN Digeser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207648/letjen_tni_ariyo_windutomo-AOiV_large.jpg
Ariyo Windutomo Sekretaris Presiden Prabowo Naik Pangkat Jadi Bintang 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207307/tni-DfRV_large.jpg
10 Jenderal Berdarah Kopassus Ini Dapat Jabatan Baru Jelang Lebaran, 2 Pati Sandang Bintang 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207305/tni-sF5d_large.jpg
Jenderal Ahli Perang Hutan Tagor Rio Pasaribu Dimutasi Jadi Aster Kaskogabwilhan II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/337/3207154/bambang_trisnohadi-UoJw_large.jpg
Mutasi TNI, Dua Jenderal Hattrick Lulusan Terbaik Isi Posisi Baru
