Daftar 3 Pangdam Baru usai Mutasi TNI, Nomor 2 Jenderal Kostrad Pemberangus Tambang Ilegal

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk tiga jenderal bintang dua Angkatan Darat untuk mengisi jabatan panglima kodam (pangdam) berdasarkan mutasi jabatan per Maret 2026. Mereka akan menggantikan pejabat lama yang diberi kepercayaan melaksanakan tugas baru.

Ketiga pangdam baru tersebut yakni Mayjen TNI Frits Willem Rizard Pelamonia sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora, Malyjen TNI Febriel Buyung Sikumbang sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih dan Mayjen TNI Dody Triwinarto sebagai Pangdam XV/Patimura.

Di luar ketiga jenderal ini, Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi juga masuk daftar mutasi. Namun jabatannya tidak berubah karena Kodam Jaya masuk validasi organisasi. Konsekuensinya, jenderal Kopassus lulusan Akademi Militer 1996 itu bakal naik pangkat menjadi letnan jenderal (letjen) TNI.

Mutasi 3 Pangdam

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI pada Maret 2026, secara keseluruhan terdapat 35 perwira TNI dimutasi. Sebagian di antaranya mendapatkan promosi yang akan membawa mereka ke jenjang pangkat lebih tinggi.

Sebagai contoh Kolonel Inf Yuniar Dwi Hantono. Paban VIII/Binkumtaltibprot Spersad itu dipromosikan sebagai Danrem 072/PMK Kodam IV/Diponegoro. Yuniar menggantikan Brigjen TNI Bambang Sujarwo yang mendapatkan penugasan baru sebagai Kasdam XII/Tanjungpura.

Adapun tiga pangdam baru dalam mutasi terbaru ini memiliki latar belakang berbeda. Berikut perinciannya: