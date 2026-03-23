Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar 3 Pangdam Baru usai Mutasi TNI, Nomor 2 Jenderal Kostrad Pemberangus Tambang Ilegal

Zen Teguh , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |05:15 WIB
Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, jenderal cakra Kostradi dipromosikan sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih. (Foto: dok.Satgas PKH)
A
A
A

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk tiga jenderal bintang dua Angkatan Darat untuk mengisi jabatan panglima kodam (pangdam) berdasarkan mutasi jabatan per Maret 2026. Mereka akan menggantikan pejabat lama yang diberi kepercayaan melaksanakan tugas baru.

Ketiga pangdam baru tersebut yakni Mayjen TNI Frits Willem Rizard Pelamonia sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora, Malyjen TNI Febriel Buyung Sikumbang sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih dan Mayjen TNI Dody Triwinarto sebagai Pangdam XV/Patimura. 

Di luar ketiga jenderal ini, Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi juga masuk daftar mutasi. Namun jabatannya tidak berubah karena Kodam Jaya masuk validasi organisasi. Konsekuensinya, jenderal Kopassus lulusan Akademi Militer 1996 itu bakal naik pangkat menjadi letnan jenderal (letjen) TNI.

Mutasi 3 Pangdam

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI pada Maret 2026, secara keseluruhan terdapat 35 perwira TNI dimutasi. Sebagian di antaranya mendapatkan promosi yang akan membawa mereka ke jenjang pangkat lebih tinggi.

Sebagai contoh Kolonel Inf Yuniar Dwi Hantono. Paban VIII/Binkumtaltibprot Spersad itu dipromosikan sebagai Danrem 072/PMK Kodam IV/Diponegoro. Yuniar menggantikan Brigjen TNI Bambang Sujarwo yang mendapatkan penugasan baru sebagai Kasdam XII/Tanjungpura.

Adapun tiga pangdam baru dalam mutasi terbaru ini memiliki latar belakang berbeda. Berikut perinciannya:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement