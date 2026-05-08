Profil Bagus Suryadi Tayo, Jenderal Raider yang Digeser Panglima TNI Jadi Dirjen Strahan Kemhan

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen). Sejumlah perwira dari tiga matra masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi jabatan.

Salah satunya adalah Mayjen Bagus Suryadi Tayo ditunjuk sebagai Dirjen Strahan Kemhan RI. Sebelumnya dia menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 3/Kostrad.

Bagus menggantikan posisi Letjen TNI Agus Widodo, yang dipromosikan menjadi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Profil Mayjen Bagus Suryadi Tayo

Bagus Suryadi Tayo merupakan seorang perwira tinggi TNI AD kelahiran 23 Agustus 1971 yang dipromosikan sebagai sebagai Dirjen Strahan Kemhan.

Putra Karawang Jawa Barat ini merupakan anak dari mantan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI (Purn) H. Tayo Tarmadi.