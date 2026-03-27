Daftar 3 Danrem Baru usai Mutasi TNI, Nomor 2 Pecah Bintang Emas

JAKARTA - Gerbong mutasi perwira tinggi TNI kembali bergulir. Kali ini 35 serdadu Angkatan Darat mendapatkan penugasan baru dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Dalam daftar mutasi dan rotasi jabatan tersebut terdapat empat komandan korem (danrem) yang digeser. Kendati demikian, Panglima baru menunjuk tiga orang sebagai pengganti di masing-masing korem.

Adapun satu orang yang telah diberi mandat baru tetapi belum diputuskan penggantinya yakni Danrem 011/Lilawangsa Kodam Iskandar Muda Kolonel Inf Ali Imran. Berdasarkan surat keputusan Panglima, Ali Imran diangkat sebagai Komandan Rindam Iskandar Muda.

Promosi jabatan itu membawa Ali Imran pecah bintang. Tentara yang terkenal karena aksinya membubarkan kelompok massa berbendera GAM beberapa waktu lalu itu menggantikan Brigjen TNI Hasandi Lubis yang dimutasi sebagai staf khusus KSAD dalam rangka pendidikan P3N XXVII TA 2026 Lemhannas.

”Mutasi jabatan merupakan hal biasa dalam organisasi TNI sebagai wujud pembinaan karier yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme dan kesiapan satuan serta kebutuhan organisasi,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (27/3/2025).

Menurut Aulia, dalam mutasi terbaru Maret 2026 ini tiga pemegang tongkat komando tertinggi korem yang berganti yaitu danrem 173/Para Vira Braja Kodam XVII/Cenderawasih, danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro serta danrem 172/Praja Wira Yakhti Kodam XVII/Cenderawasih.