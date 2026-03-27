Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar 3 Danrem Baru usai Mutasi TNI, Nomor 2 Pecah Bintang Emas

Zen Teguh , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |05:15 WIB
Kasdivif 1 Kostrad Brigjen TNI Vivin Alivianto (tengah) mendapat penugasan baru sebagai Danrem 173/PVB Kodam XVII?Cenderawasih. (Foto: dok Pen Kostrad).
A
A
A

JAKARTA - Gerbong mutasi perwira tinggi TNI kembali bergulir. Kali ini 35 serdadu Angkatan Darat mendapatkan penugasan baru dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Dalam daftar mutasi dan rotasi jabatan tersebut terdapat empat komandan korem (danrem) yang digeser. Kendati demikian, Panglima baru menunjuk tiga orang sebagai pengganti di masing-masing korem.

Adapun satu orang yang telah diberi mandat baru tetapi belum diputuskan penggantinya yakni Danrem 011/Lilawangsa Kodam Iskandar Muda Kolonel Inf Ali Imran. Berdasarkan surat keputusan Panglima, Ali Imran diangkat sebagai Komandan Rindam Iskandar Muda.

Promosi jabatan itu membawa Ali Imran pecah bintang. Tentara yang terkenal karena aksinya membubarkan kelompok massa berbendera GAM beberapa waktu lalu itu menggantikan Brigjen TNI Hasandi Lubis yang dimutasi sebagai staf khusus KSAD dalam rangka pendidikan P3N XXVII TA 2026 Lemhannas. 

”Mutasi jabatan merupakan hal biasa dalam organisasi TNI sebagai wujud pembinaan karier yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme dan kesiapan satuan serta kebutuhan organisasi,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (27/3/2025).

Menurut Aulia, dalam mutasi terbaru Maret 2026 ini tiga pemegang tongkat komando tertinggi korem yang berganti yaitu danrem 173/Para Vira Braja Kodam XVII/Cenderawasih, danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro serta danrem 172/Praja Wira Yakhti Kodam XVII/Cenderawasih.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement