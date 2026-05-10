Profil Irjen Djati Wiyoto, Perwira Intelijen yang Kini Pimpin Sumbar

JAKARTA - Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy resmi ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat berdasarkan mutasi Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor ST/960/KEP.2026 yang ditandatangani AsSDM Kapolri Irjen Anwar tertanggal 7 Mei 2026.

Djati merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 dan dikenal sebagai perwira tinggi Polri yang berpengalaman di bidang intelijen. Sebelum dipercaya memimpin Polda Sumatera Barat, jenderal bintang dua tersebut menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara.

Sepanjang kariernya di Korps Bhayangkara, Djati telah menduduki sejumlah posisi strategis, baik di tingkat daerah maupun Mabes Polri. Pengalaman panjang di bidang intelijen menjadi salah satu modal utama dalam perjalanan kariernya.

Dalam riwayat pendidikannya, Djati menyelesaikan pendidikan di Akpol pada 1991, kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2002. Ia juga menempuh pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada 2009 serta Sespimti pada 2019.