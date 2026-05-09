Kapolri Rotasi 9 Kapolda, Brigjen Himawan Bayu Aji Jabat Kapolda Sultra

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi, dan mutasi jabatan perwira tinggi (Pati) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu mutasi tersebut menunjuk Himawan Bayu Aji sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor ST/960/KEP.2026 yang ditandatangani AsSDM Kapolri Anwar tertanggal 7 Mei 2026.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Johnny, Sabtu (9/5/2026).

Dalam telegram tersebut, Himawan yang sebelumnya menjabat Dirtipidsiber Bareskrim Polri menggantikan Didik Agung Widjanarko yang dimutasi menjadi Pati Polda Sultra.

Seiring jabatan barunya sebagai Kapolda, Himawan juga akan mendapat kenaikan pangkat satu tingkat menjadi Irjen Pol. Sementara posisi Dirtipidsiber Bareskrim Polri kini diisi Adex Yudiswan yang sebelumnya menjabat Karojakstra Stamarena Polri.