Mutasi Polri, Polda Metro hingga Kapolres Metro Depok Diganti

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) hingga perwira menengah (pamen) Polri. Teranyar, Kapolri menunjuk Kombes Komarudin sebagai Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divpropam Polri.

1. Mutasi Polri

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, membenarkan surat telegram mutasi tersebut.

“Benar. Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata Johnny dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Dalam surat telegram tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin ditunjuk sebagai Karowabprof Divpropam Polri. Dengan posisi baru tersebut, Komarudin menyandang satu bintang atau Brigadir Jenderal (Brigjen).

Posisi Komarudin digantikan Kombes Firman Darmansyah. Ia sebelumnya menjabat sebagai Dirlantas Polda Sumatera Utara.

Di posisi berikutnya, Kapolres Metro Depok Kombes Abdul Waras diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala SPN Polda Metro Jaya. Posisinya digantikan Kombes Christian Rony Putra.

Sementara itu, AKBP Indra Wijatmiko diangkat menjadi Kapolresta Pangkal Pinang Polda Bangka Belitung.