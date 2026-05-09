Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi Polri, Polda Metro hingga Kapolres Metro Depok Diganti

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |07:45 WIB
Mutasi Polri, Polda Metro hingga Kapolres Metro Depok Diganti
Mutasi Polri, Polda Metro hingga Kapolres Metro Depok Diganti (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) hingga perwira menengah (pamen) Polri. Teranyar, Kapolri menunjuk Kombes Komarudin sebagai Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divpropam Polri.

1. Mutasi Polri

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, membenarkan surat telegram mutasi tersebut.

“Benar. Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata Johnny dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Dalam surat telegram tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin ditunjuk sebagai Karowabprof Divpropam Polri. Dengan posisi baru tersebut, Komarudin menyandang satu bintang atau Brigadir Jenderal (Brigjen).

Posisi Komarudin digantikan Kombes Firman Darmansyah. Ia sebelumnya menjabat sebagai Dirlantas Polda Sumatera Utara.

Di posisi berikutnya, Kapolres Metro Depok Kombes Abdul Waras diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala SPN Polda Metro Jaya. Posisinya digantikan Kombes Christian Rony Putra.

Sementara itu, AKBP Indra Wijatmiko diangkat menjadi Kapolresta Pangkal Pinang Polda Bangka Belitung. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217042/polri-8bkK_large.jpg
Kapolri Angkat Bicara soal Rekomendasi Komisi Reformasi Polri Terkait Struktur Organisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216839/reformasi_polri-z15u_large.jpg
Heboh 'Jalur Khusus' Jadi Polisi, Dofiri: Kuota Daerah 3T Ada yang Mendompleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216801/mahfud_md-ONaq_large.jpg
Mahfud: Rekomendasi Komisi Reformasi Polri Ingin Ciptakan Polisi Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216613/prabowo-QoDu_large.jpg
Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi, Reformasi Polri Ditargetkan Berjalan hingga 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216527/jimly-rVah_large.jpg
Temui Prabowo di Istana, Komisi Reformasi Polri Serahkan 8 Rekomendasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216416/polisi-bWGT_large.jpg
Polisi Dilarang Live Streaming di Medsos saat Bertugas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement