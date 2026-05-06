Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekomendasi Reformasi Polri Serap Aspirasi 154 Elemen Masyarakat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |14:59 WIB
Rekomendasi Reformasi Polri Serap Aspirasi 154 Elemen Masyarakat
Sekretaris KPRP, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, memastikan bahwa rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto telah menyerap aspirasi masyarakat.

"Aspirasi yang kami serap mencakup seluruh lapisan masyarakat. Ada kurang lebih 154 entitas atau kelompok yang kami undang, baik di tingkat pusat yang saat itu kami undang di Jakarta. Namun, ada masukan agar tidak hanya bersifat elitis, melainkan juga menjangkau wilayah," kata Dofiri dalam jumpa pers di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Menurut Dofiri, penyerapan aspirasi tersebut juga dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya Bali, Kalimantan, hingga Sulawesi.

"Masukan itu kemudian ditindaklanjuti sehingga Ketua Komisi memutuskan untuk menyerap aspirasi dari daerah. Karena keterbatasan waktu, pelaksanaannya dibagi berdasarkan pulau-pulau besar, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sulawesi," ujar Dofiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216747//mahfud_md-FMLA_large.jpg
Mahfud MD: Polri Lebih Aman di Bawah Presiden, Bukan Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216740//anggota_kprp_mahfud_md-LvAO_large.jpg
Mahfud Sebut Penyerahan Rekomendasi Reformasi Polri ke Prabowo Berlangsung Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216637//presiden_prabowo_subianto-TqEM_large.jpg
6 Rekomendasi Reformasi Polri Diserahkan ke Prabowo, Apa Saja Isinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216638//prabowo-SgPp_large.jpg
Prabowo Diminta Revisi 8 Perpol dan 24 Perkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216596//jimly_asshiddiqie-PgFk_large.jpg
Komisi Reformasi: Polri Tetap di Bawah Presiden!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216613//prabowo-QoDu_large.jpg
Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi, Reformasi Polri Ditargetkan Berjalan hingga 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement