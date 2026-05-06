Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Mobil Dinas Bintang 2 Lawan Arah, Begini Penjelasan TNI AD

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |07:36 WIB
Viral Mobil Dinas Bintang 2 Lawan Arah, Begini Penjelasan TNI AD
Viral Mobil Dinas Bintang 2 Lawan Arah, Begini Penjelasan TNI AD (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video yang menarasikan mobil berpelat dinas TNI dengan bintang dua diduga melawan arah di kawasan Jalan Denpasar Raya menuju Jalan Prof Dr Satrio, Jakarta Selatan.

1. Viral Mobil Dinas Lawan Arah

Dalam video yang beredar, tampak mobil dinas TNI bintang dua tersebut berwarna hijau dengan pelat nomor 1-45. Dinarasikan mobil dinas tersebut ikut melawan arah, meski sudah diingatkan untuk mundur.

Selain mobil dinas tersebut, tampak beberapa mobil lainnya lawan arah. Tampak beberapa orang berusaha untuk menyuruh mobil tersebut mundur.

Sementara itu, Kadispenad TNI AD, Brigjen Donny Pramono, menyebutkan pihaknya masih mendalami hal tersebut. Informasi awal, kata dia, peristiwa itu terjadi saat kondisi jalan sedang padat dan cuaca hujan.

“Kendaraan dinas yang terekam dalam video berada dalam posisi terjebak di tengah kemacetan dan ruang gerak yang terbatas, baik untuk maju maupun mundur,” kata Donny dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Ia mengatakan saat itu terdapat upaya untuk mengurai kemacetan. Kendaraan tersebut hendak menyesuaikan posisi agar arus lalu lintas bisa kembali bergerak.

“Namun, potongan video yang beredar hanya menampilkan sebagian situasi, sehingga menimbulkan persepsi seolah-olah kendaraan dinas tersebut menjadi penyebab utama kemacetan, padahal faktanya bukan demikian,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216310/masturbasi-t31F_large.jpg
Viral Sopir Masturbasi Dalam Angkot di Grogol, Kabur Usai Direkam Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216056/pria_gelantungan_di_mobil-pldg_large.jpg
Viral Pria Bergelantungan di Mobil di Jakbar, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216032/viral_pria_gelantungan_di_mobil-6O0q_large.jpg
Viral Pria Gelantungan di Mobil yang Melintas di Jakbar, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/340/3214928/viral-qKby_large.jpg
Oknum Polisi Bawa Parang Datangi Rumah Wali Kota Palopo, Teriak-Teriak Mengancam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213915/imam_meninggal-e7HI_large.jpg
Viral Imam di Depok Meninggal saat Sujud Sholat Subuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213844/curanmor-8NlR_large.jpg
Viral Video Pencurian Motor di Bintaro Terekam Kamera CCTV
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement