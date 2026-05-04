Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Sopir Masturbasi Dalam Angkot di Grogol, Kabur Usai Direkam Warga

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |14:55 WIB
Viral Sopir Masturbasi Dalam Angkot di Grogol, Kabur Usai Direkam Warga
Ilustrasi masturbasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Seorang sopir angkutan kota (angkot) diduga melakukan aksi tak senonoh di dalam kendaraan yang dikemudikannya. Peristiwa ini terjadi di kawasan Grogol, Tanjung Gedong, Jakarta Barat, Minggu 3 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 WIB. 

Aksi tersebut viral di media sosial setelah direkam seorang perempuan. Dalam video yang diunggah akun Instagram @warga.jakbar, terlihat sopir angkot berwarna merah berada seorang diri di dalam kendaraannya saat melakukan perbuatan tersebut. Aksinya kemudian dipergoki warga yang langsung merekam, hingga pelaku kabur setelah disoraki melakukan masturbasi.

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan, mengatakan telah memantau video viral tersebut dan melakukan pengecekan ke lokasi kejadian.

“Kami sudah monitor, sudah dilakukan cek TKP juga, tapi yang bersangkutan sudah tidak ada di sekitar TKP. Belum ada yang mengenal sopir angkot itu juga,” ujar Alexander, Senin (4/5/2026).

Ia menyebut, hingga kini polisi masih menunggu laporan resmi dari korban sekaligus berupaya mengidentifikasi pelaku. “Jadi kita masih menunggu yang bersangkutan ini, korban membuat laporan ke polisi,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
asusila Pelecehan Seksual viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216056/pria_gelantungan_di_mobil-pldg_large.jpg
Viral Pria Bergelantungan di Mobil di Jakbar, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216032/viral_pria_gelantungan_di_mobil-6O0q_large.jpg
Viral Pria Gelantungan di Mobil yang Melintas di Jakbar, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/340/3214928/viral-qKby_large.jpg
Oknum Polisi Bawa Parang Datangi Rumah Wali Kota Palopo, Teriak-Teriak Mengancam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213915/imam_meninggal-e7HI_large.jpg
Viral Imam di Depok Meninggal saat Sujud Sholat Subuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213844/curanmor-8NlR_large.jpg
Viral Video Pencurian Motor di Bintaro Terekam Kamera CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213145/viral-UKme_large.jpg
Profil dan Rekam Jejak Supriadi, Napi Korupsi Rp233 M yang Kepergok Ngopi di Kendari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement