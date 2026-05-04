Viral Sopir Masturbasi Dalam Angkot di Grogol, Kabur Usai Direkam Warga

JAKARTA — Seorang sopir angkutan kota (angkot) diduga melakukan aksi tak senonoh di dalam kendaraan yang dikemudikannya. Peristiwa ini terjadi di kawasan Grogol, Tanjung Gedong, Jakarta Barat, Minggu 3 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 WIB.

Aksi tersebut viral di media sosial setelah direkam seorang perempuan. Dalam video yang diunggah akun Instagram @warga.jakbar, terlihat sopir angkot berwarna merah berada seorang diri di dalam kendaraannya saat melakukan perbuatan tersebut. Aksinya kemudian dipergoki warga yang langsung merekam, hingga pelaku kabur setelah disoraki melakukan masturbasi.

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan, mengatakan telah memantau video viral tersebut dan melakukan pengecekan ke lokasi kejadian.

“Kami sudah monitor, sudah dilakukan cek TKP juga, tapi yang bersangkutan sudah tidak ada di sekitar TKP. Belum ada yang mengenal sopir angkot itu juga,” ujar Alexander, Senin (4/5/2026).

Ia menyebut, hingga kini polisi masih menunggu laporan resmi dari korban sekaligus berupaya mengidentifikasi pelaku. “Jadi kita masih menunggu yang bersangkutan ini, korban membuat laporan ke polisi,” katanya.