Komunitas Motor Nekat Tutup Jalan di Thamrin, Ini Penjelasan Polisi

JAKARTA - Viral di media sosial aksi sekelompok komunitas motor yang parkir sembarangan, hingga menutup jalan di kawasan Jalan M.H. Thamrin. Aksi tersebut kemudian dibubarkan oleh petugas kepolisian.

Dari video yang beredar, tampak seorang warga mengeluhkan kondisi jalan yang tertutup di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, hingga menyebabkan kemacetan.

"Jalan ditutup, begini kerjanya malam-malam. Mana petugas? Ini tengah kota, jalan protokol, jalur utama. Etalase Kota Jakarta ini. Masa seperti ini?" ujar perekam video tersebut, seperti dilansir dari @ijoeel.

Perekam kemudian melaporkan kejadian itu kepada petugas kepolisian yang berjaga di sekitar Bundaran HI. Ia menunjukkan kondisi kemacetan akibat penutupan jalan tersebut.

“Pak, mau lapor. Ini di depan Kedutaan Jepang,” ujar warga tersebut.

“Iya, yang sana ya?” jawab petugas.

“Iya, tadi menutup jalan,” lanjutnya.