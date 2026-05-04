Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mensos Tegaskan Sekolah Rakyat Strategi Besar Pengentasan Kemiskinan

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |03:01 WIB
Mensos Tegaskan Sekolah Rakyat Strategi Besar Pengentasan Kemiskinan
Mensos Saifullah Yusuf (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk menjangkau kelompok paling rentan. Hal ini disampaikannya dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

"Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Kita tidak hanya mengintervensi anaknya, tapi juga keluarganya. Harapannya, ketika anaknya lulus, keluarganya juga ikut naik kelas,” katanya, Minggu (3/5/2026).

Ia menjelaskan, pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang selama ini menjadi salah satu akar persoalan pendidikan.

“Ada jutaan anak yang tidak terlihat dalam sistem. Mereka ini invisible people. Bisa jadi ada di sekitar kita, tapi tidak tersentuh program,” ujarnya.

Menurutnya, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai pendongkrak dari lapisan paling bawah agar kesenjangan pendidikan dapat dipersempit secara sistemik. “Kalau kita bicara standar pendidikan yang baik, tentu tinggi. Tapi bagaimana semua bisa naik ke sana? Jawabannya gotong royong. Sekolah Rakyat ini menjadi instrumen untuk mengangkat dari bawah,” tegasnya.

Gus Ipul juga menyoroti tantangan baru pendidikan di era teknologi. Di satu sisi, anak-anak Indonesia adalah generasi digital native, namun di sisi lain masih terdapat ketimpangan akses dan kesiapan.

“Kita tidak punya banyak pilihan selain beradaptasi dengan teknologi. Tapi dengan keterbatasan anggaran, gotong royong menjadi keharusan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ungkapnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179057/gus_ipul-JT72_large.jpg
Gubernur DKI Jakarta Diminta Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169443/prabowo-P3s1_large.jpg
5 Momen Menggugah Prabowo dan Harapan Baru Anak Bangsa Lewat Sekolah Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169422/juniar-hsDW_large.jpg
Kisah Juniar dan Secarik Pesan Presiden: Semangat dari Setiabudi untuk Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169271/prabowo-8f74_large.jpg
Tinjau Sekolah Rakyat, Prabowo: Alhamdulillah Anak-Anak Bisa Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169267/prabowo-Ep5S_large.jpg
Kunjungan Perdana, Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat di Margaguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164871/menpan_rb-nQal_large.jpg
Menpan RB: Semua Guru Sekolah Rakyat Kami Siapkan Kompetensinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement