Mensos Cek Sekolah Rakyat di Lampung, Targetkan Beroperasi Juni 2026

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (26/4/2026). Ia yakin proyek berjalan sesuai jadwal dan ditargetkan siap digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.

Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program pembangunan 104 sekolah permanen di berbagai daerah atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Lahan sekolah disiapkan Pemerintah Provinsi Lampung. Sementara konstruksi dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dengan pendanaan APBN.

“Saya berterima kasih dan bergembira karena pembangunan di sini berjalan dengan baik. Targetnya Juni sudah selesai,” kata Gus Ipul.

Untuk mendukung target tersebut, pengerjaan pembangunan rata-rata didukung sekitar 600 pekerja tiap titik. Sekitar 60 ribu pekerja sekarang sedang mengerjakan di lebih 100 lokasi Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga menargetkan perluasan akses pendidikan berkualitas melalui Sekolah Rakyat terus meningkat. Setelah hampir mencapai 16 ribu siswa pada tahun lalu, jumlah peserta didik ditargetkan bertambah lebih dari 30 ribu siswa pada 2026 sehingga totalnya melampaui 45 ribu siswa.

“Tahun depan sudah tambah lagi 60 ribu berarti sudah lebih dari 100 ribu. Pada 2027 insya Allah tambah lagi lebih dari 90 ribu siswa. Sehingga di 2028 sudah lebih 200 ribu siswa yang akan mengikuti proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.

Ke depan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Jika lahan disiapkan pemerintah kabupaten/kota, sekolah akan memprioritaskan warga setempat. Sementara jika lahan disediakan pemerintah provinsi, siswa dapat berasal dari berbagai kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Gus Ipul yakin pembangunan di Lampung selesai tepat waktu sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai sesuai rencana.

“Sampai hari ini masih sesuai target dan diharapkan Juni selesai,” tutur Gus Ipul.