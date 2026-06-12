Polisi Tutup Sementara Jalan Sudirman Imbas Demo Mahasiswa di Bundaran HI

JAKARTA - Polisi menutup sementara ruas Jalan Sudirman di arah Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026) sore. Hal ini lantaran adanya aksi demo dari mahasiswa di Bundaran HI.

Dari pantauan Okezone, penutupan Jalan Sudirman diberlakukan tepat di area Simpang Susun Semanggi. Aparat mengalihkan pengendara ke arah Kuningan ataupun Pancoran.

Lokasi penutup Jalan tersebut juga sebelumnya menjadi titik mahasiswa dihadang aparat kepolisian untuk melakukan aksi demo di area Bundaran HI. Namun sekira pukul 14.00 WIB, mahasiswa dipersilahkan melintas oleh petugas kepolisian.

Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan dengan longmarch menuju Bundaran HI. Mereka tampak berjalan sambil bernyanyi ketika menuju HI.

Adapun mahasiswa datang ke lokasi aksi dengan menumpangi bus. Namun ketika akses Jalan tersebut dibuka, aparat tak mengizinkan bus yang membawa massa aksi untuk melintas jalan Sudirman, alhasil bus tersebut dialihkan ke arah Kuningan.

Adapun mahasiswa ditahan sementara di Simpang Susun Semanggi diduga karena tak diizinkan untuk menggelar demo di HI.

"Karena kita dari Depok, kita jalan lewat Lenteng Agung, belok kiri ke arah Pancoran. Kemudian di depan Polda Metro Jaya, Semanggi, harusnya kan kita belok kiri ambil bawah ke arah Sudirman, tapi jalan ditutup," kata Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, Jumat (12/6/2026).