Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Tutup Sementara Jalan Sudirman Imbas Demo Mahasiswa di Bundaran HI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |15:04 WIB
Polisi Tutup Sementara Jalan Sudirman Imbas Demo Mahasiswa di Bundaran HI
Polisi Tutup Jalan Sudirman Imbas Demo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menutup sementara ruas Jalan Sudirman di arah Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026) sore. Hal ini lantaran adanya aksi demo dari mahasiswa di Bundaran HI.

Dari pantauan Okezone, penutupan Jalan Sudirman diberlakukan tepat di area Simpang Susun Semanggi. Aparat mengalihkan pengendara ke arah Kuningan ataupun Pancoran. 

Lokasi penutup Jalan tersebut juga sebelumnya menjadi titik mahasiswa dihadang aparat kepolisian untuk melakukan aksi demo di area Bundaran HI. Namun sekira pukul 14.00 WIB, mahasiswa dipersilahkan melintas oleh petugas kepolisian.

Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan dengan longmarch menuju Bundaran HI. Mereka tampak berjalan sambil bernyanyi ketika menuju HI. 

Adapun mahasiswa datang ke lokasi aksi dengan menumpangi bus. Namun ketika akses Jalan tersebut dibuka, aparat tak mengizinkan bus yang membawa massa aksi untuk melintas jalan Sudirman, alhasil bus tersebut dialihkan ke arah Kuningan.

Adapun mahasiswa ditahan sementara di Simpang Susun Semanggi diduga karena tak diizinkan untuk menggelar demo di HI.

"Karena kita dari Depok, kita jalan lewat Lenteng Agung, belok kiri ke arah Pancoran. Kemudian di depan Polda Metro Jaya, Semanggi, harusnya kan kita belok kiri ambil bawah ke arah Sudirman, tapi jalan ditutup," kata Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, Jumat (12/6/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224151//demo_mahasiswa-WVQz_large.jpg
Sempat Tertahan di Semanggi, Massa Mahasiswa Longmarch Tembus Blokade Polisi ke HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224136//rekayasa_lalu_lintas-KYHI_large.jpg
Mahasiswa Demo di Tiga Titik Jakarta, Rekayasa Lalin Diberlakukan Situasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224133//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-Q1wP_large.jpg
Kawal Demo di Jakarta, Polda Metro Jaya Pastikan Anggota Tak Dibekali Senpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224132//demonstrasi-WROj_large.jpg
Larang Demo di HI, Polisi Minta Mahasiswa Geser Titik Aksi ke DPR-Patung Kuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224129//mahasiswa-MRE7_large.jpg
Jalurnya Diblokade Aparat, Massa BEM UI Tertahan di Semanggi saat Menuju Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224105//demo_mahasiswa-CyMz_large.jpg
Demo Mahasiswa, Kendaraan Taktis dan Personel TNI-Brimob Disiagakan di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement