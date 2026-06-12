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Kawal Demo di Jakarta, Polda Metro Jaya Pastikan Anggota Tak Dibekali Senpi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |13:55 WIB
Kawal Demo di Jakarta, Polda Metro Jaya Pastikan Anggota Tak Dibekali Senpi
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Sebanyak 6.088 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengawal aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah titik di Jakarta hari ini. Dalam pengamanan itu, anggota TNI-Polri tak membawa senjata api.

"Untuk jumlah personel gabungan TNI-Polri sejumlah 6.088 personel. Ini gabungan dari TNI 500 personel, ada dari Korps Brimob 1.000 personel, BKO dari Korps Sabhara 200 personel, Polda Metro Jaya 3.802 personel, dan Polres Metro Jakarta Pusat 586 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jumat (12/6/2026).

Budi menerangkan, ada empat titik pengamanan yang dilakukan oleh Polda Metro, di antaranya kawasan gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Patung Kuda dan Cikini Raya

"Penyampaian aspirasi kepada publik ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi, kehadiran petugas Polri dan TNI di dalam melaksanakan pelayanan pengamanan ini untuk menjamin aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini tersampaikan dengan baik," ujar dia.

 

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